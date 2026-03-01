Na Brit Awards zazářila Olivia Deanová, vyhrála ve čtyřech kategoriích

Společnost
Cenu Brit Award v kategorii album roku získala zpěvačka Olivia Deanová, a to za desku The Art of Loving. Zpěvačka v letošním ročníku Brit Awards uspěla celkem ve čtyřech kategoriích. Ocenění v kategorii skupina roku si odnesla rocková kapela Wolf Alice, která v loňském roce vydala album The Clearing.
video: Reuters
