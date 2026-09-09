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Britská princezna Anna má ráda úsporný šatník

Společnost
„Nakupujte ve vlastním šatníku,“ říká jedno ještě ne zcela okřídlené přísloví. Britská princezna Anna to dělala dlouho předtím, než to bylo cool. Udržitelného přístupu k módě se drží i dnes. Protože se postavou ani v 76 letech příliš neliší od svého výrazně mladšího já, pravidelně nosí oblečení, jež si nechala ušít před dlouhými dekádami.
video: Reuters
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