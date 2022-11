VIDEO: Budu hrát tak dlouho, dokud udržím myšlenku a moč, vtipkuje Václav Knop Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Václav Knop přišel podpořit vernisáž svého kamaráda Honzu Kanyzu, který pověsil herectví na hřebík a začal se na full time věnovat umění. Co na říká? Jak vzpomíná na dabing seriálu Haló, haló? Dodává mu mladší žena energii do života? Na kolik let se Václav sám cítí?

video: rena, iDNES.tv