VIDEO: Byla jsem si jistá, že jdeme, říká po paso doble ve StarDance Jana Paulová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jana Paulová a Robin Ondráček oslnili diváky StarDance i svým paso doble. S jakými pocity se po čtvrtém finálovém večeru svěřili na kameru iDnes.tv? Co říká herečka Jana Paulová na to, že může být označována jako bojovnice proti ageismu? Co vzkazují svým příznivcům?

video: rena, iDNES.tv