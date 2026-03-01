Bylo těžké potlačit křivdu, vzpomíná na Jiřího Pomeje vdova Andrea, nyní úspěsná DJka
1. 3. 2026 0:06 Společnost
Jakou zábavu v rámci programu Blů vibes přibezla nejen pro své krajany do egyptského Marsa Alam krásná dýdžejka Andrea Pomeje? Jak se její životní partner Petr vypořádává s tím, že má vedle sebe úspěšnou ženu? Co říká Andrea o době, kdy se rozcházela s hercem Jiřím Pomejem, který tehdy bojoval se zákeřnou nemocí? Jak zvládá při zahraničních cestách odloučení od své dcery Aničky a co ji nejvíce trápí?
04:01