VIDEO: Být dobrou mámou? O tom budu vždycky pochybovat, přiznává Dasha

Být dobrou mámou? O tom budu vždycky pochybovat, přiznává Dasha

Zpěvačka Dasha se po dvaceti letech odhodlala natočit klip ke své písni Modlitba. Dala se více na svou sólovou dráhu i z toho důvodu, že divadla nehrají? Co dělá pro to, aby se cítila jako dobrá máma? Bojí se nadcházejících kulatin? Co Dasha považuje jako dobrý sport pro pěknou postavu?

video: rena, iDNES.tv