Být tátou je úloha, o kterou bych nechtěl být v životě ochuzen, říká Milan Peroutka

Být tátou je úloha, o kterou bych nechtěl být v životě ochuzen, říká Milan Peroutka

S Milanem Peroutkou jsme se setkali v Nemocnici Motol na odpoledni věnovanému duševnímu zdraví. Čím si vnitřně procházel před svým coming outem? Co říká o divadelním prostředí? Jak to měl ve vztazích s rozchody? Co je bude další metou ve vztahu s jeho Dominikem?

video: rena, iDNES.tv