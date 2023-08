VIDEO: Čas s rodinou je nenahraditelný, říká herec Tomáš Maštalír Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čas s rodinou je nenahraditelný, říká herec Tomáš Maštalír

Využívá někdy svého vzhledu herec Tomáš Maštalír? Co dělá pro to, aby se cítil fajn? Co je pro něj nenahraditelné?

video: rena, iDNES.tv