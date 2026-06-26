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Čekáme miminko, oznámili Albert a Bára Černí: V klipu zrušili s Maxovou svatbu

Společnost
Čekáme miminko, oznámili Albert a Bára Černí. K tomu zrušená svatba v podobě videoklipu, kde si svatební koordinátorku zahrála topmodelka Tereza Maxová, která šťastný páreček v roce 2015 seznámila. Žijí teď spokojeně poté, co se po dvou letech vrátli z Portugalska a Barbora otěhotněla? Jak prožívá Bára těhotenství a jak si to zařídil Albert s diářem kapely Lake Malawi, aby byl po porodu při ruce?
video: rena, iDNES.tv
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