Celebrity, které si nechaly vyjmout prsní implantáty
24. 9. 2026 0:06 Společnost
Prsní implantáty byly dlouhá léta symbolem dokonalých křivek, řada známých žen se jich ale později rozhodla zbavit. Důvodem byly zdravotní komplikace, nepohodlí i touha vrátit se k přirozenějšímu vzhledu.
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Celebrity, které si nechaly vyjmout prsní implantáty
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