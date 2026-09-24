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Celebrity, které si nechaly vyjmout prsní implantáty

Společnost
Prsní implantáty byly dlouhá léta symbolem dokonalých křivek, řada známých žen se jich ale později rozhodla zbavit. Důvodem byly zdravotní komplikace, nepohodlí i touha vrátit se k přirozenějšímu vzhledu.
video: ig / @victoriabeckham, alice_bendova_official
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