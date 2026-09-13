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Celine Dion se vrátila na pódia. Příznaky nemoci cítila 17 let před diagnózou

Společnost
Kanadská zpěvačka Celine Dion (58) se v sobotu po několikaleté přestávce vrátila na pódia. Mnohé fanoušky ovšem překvapila svou extrémně vyhublou postavou. Spatřit ji mohli v Paříži, kde má sérii vystoupení a před hotelem, kde byla ubytována, se s příznivci pokaždé vřele vítala.
video: Reuters
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