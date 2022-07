VIDEO: Celý život jsem měla emoční problém, přiznává Světlana Nálepková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Celý život jsem měla emoční problém, přiznává Světlana Nálepková

Světlana Nálepková se poslední dobou hodně věnuji osobnímu rozvoji. Co dělá pro to, aby byla optimisticky naladěná? V čem jí v životě pomohl buddhismus? Souhlasí s tím, že jsou baviči v soukromí smutnými bytostmi? Co se snaží říkat sama sobě, když se vidí v zrcadle?

video: rena, iDNES.tv