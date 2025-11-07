Celý život bojuji s tím, jak na sebe nahlížet, přiznává sexy Iva Kubelková

Společnost
Celý život bojuji s tím, jak na sebe nahlížet, přiznává sexy Iva Kubelková. Dovede se na sebe dívat na televizní obrazovce? Co ji fascinuje na lidském těle? Cítí se nyní díky tanci lépe a v lepší kondici? Co se snaží předávat svým dcerám do života? Jak nahlíží na proces stárnutí?
video: rena, iDNES.tv
