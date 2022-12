VIDEO: Češi a móda? Díky mladé generaci jsme na tom lépe, říká návrhář Jan Černý Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co ve vnímání módy ovlivnilo návrháře Jana Černého? Co považuje jako pomyslné highlighty své aktuální již desáté kolekce? Je on sám nebo jeho rodina kovářovou kobylou? Má při svém náročném povolání vůbec čas na nějaký osobní život?

video: rena, iDNES.tv