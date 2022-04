VIDEO: Češka bodovala na Miss World. Nyní plánuje svatbu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Češka bodovala na Miss World. Nyní plánuje svatbu

Vítězka Miss Czech Republic bodovala v Portoriku na Miss World, kde uspěla v několika disciplínách. Probojovala se do top 12 z více než sto dívek z celého světa. Za pětapadesát let se podařilo probojovat do užšího výběru pouze sedmi dívkách z Česka. Karolína Kopíncová chce nadále pokračovat ve své charitativní činnosti, v modelingu a se svým dlouholetým přítelem začínají plánovat svatbu.

video: Aneta Dědková, Adam Kvita, iDNES.tv