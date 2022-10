VIDEO: Mariana Bečková vyhrála světovou soutěž krásy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mariana Bečková vyhrála světovou soutěž krásy

Jedna z vítězek soutěže Miss Czech Republic úspěšně reprezentovala na prestižní grandslamové soutěži krásy Miss Grand International. Mariana Bečková bodovala po celou dobu soutěže a fanoušci v Indonésii ji každý den zahrnovali květinami. Mariana mluví plynule několika jazyky a studuje psychologii na univerzitě v New Yorku. Několik let se věnuje charitě a se svým přítelem postavila školu pro děti v Bangladéši. Na soutěži bodovala i v disciplíně best in swimsuit. Byla také vybrána ze všech delegátek k interview v národní TV v Indonésii. Celkově se umístila na pátém místě a nyní bude pobývat několik měsíců v Indonésii, kde ji čeká spousta charitativních aktivit.

video: iDNES.tv, Instagram/@marianabeckova