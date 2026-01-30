Češka je v šedesáti influencerkou a modelkou

Společnost
Šedesátiletá influencerka a modelka Monika Exlerová boří zažité představy o věku v módním i online světě. Na sociálních sítích inspiruje tisíce sledujících sebevědomím, přirozeností a stylem, který dokazuje, že charisma ani odvaha s přibývajícími lety nemizí. Naopak.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:13

Bude to zbytečná schůze, tu stojedničku nebudete mít, řekl poslancům Babiš
Domácí
30. 1. 2026 15:34
00:46

Vášeň i po 42 letech vztahu. Goldie Hawnová prozradila recept na lásku
Společnost
30. 1. 2026 14:28
00:54

Údržba Dukovan stojí miliardy
Domácí
30. 1. 2026 14:08
01:31

Nevím, co má norování lišek společného se stavebním zákonem, divil se Bendl
Domácí
30. 1. 2026 13:52
03:33

Češka je v šedesáti influencerkou a modelkou
Společnost
30. 1. 2026 13:38
00:45

Pepsi před Superbowlem „ukradla“ Coca Cole jejich ledního medvěda
Sport
30. 1. 2026 13:32
13:08

Přijímačky: Kdy se vyplatí taktizovat a kdy ne?
Domácí
30. 1. 2026 13:20
00:21

Na škole v Bohuslavicích panuje vyhrocená atmosféra
Domácí
30. 1. 2026 13:04
02:13

Místo červeného koberce bude zelený, oznámil Macinka po jednání s Tarabou
Domácí
30. 1. 2026 13:04
03:43

Nechci nikoho omezovat. Do Miss Universe Česko se mohou přihlásit všechny ženy, říká Dolce
Společnost
30. 1. 2026 13:00
02:43

Muže, který chytá labutě, řešili strážníci už před pěti lety
Krimi
30. 1. 2026 12:34
01:04

Muž na pražské náplavce chytil labuť a odvezl ji
Domácí
30. 1. 2026 12:34
03:08

Polívka se vůbec poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny
Domácí
30. 1. 2026 11:52
02:11

Kuriozita ve Sněmovně. Dorazil k nám VAR, vtipkoval fotbalový fanoušek Skopeček
Domácí
30. 1. 2026 11:44
00:47

Vzala si o čtyřicet let staršího profesora, život s ním si žena pochvaluje
Lifestyle
30. 1. 2026 11:22
01:07

Chebští drážní hasiči mají novou základnu
Domácí
30. 1. 2026 11:16
00:37

Pohřebáci v Rusku prošacovali a okradli mrtvého
Zahraniční
30. 1. 2026 11:14
00:47

Útočník týmu Colorado Avalanche Martin Nečas už přemýšlí o olympiádě
Sport
30. 1. 2026 11:12
00:35

Chodkyně na přechodu vběhla přímo pod auta, jedno ji srazilo
Krimi
30. 1. 2026 10:12
02:13

Vylamoval zámky od výdejních boxů, policisté ho chytili přímo při krádeži
Krimi
30. 1. 2026 10:10

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.