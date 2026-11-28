Slavíky mají Ewa Farna, Noid Bárta, Kabát i Charlotte Gott. Síň slávy vítá Nedvědy
28. 11. 2026 1:02 Společnost
Český slavík 2026 zná vítěze. Trofej v kategorii Zpěvák získal Václav Noid Bárta. Píseň roku si připsal Marek Ztracený. Zpěvačkám vládne Ewa Farna, která se stala také absolutní slavicí. V kategorii kapel zvítězil Kabát. Mezi rapery uspěl Calin, objevem roku je zpěvačka Charlotte Gott. Do Síně slávy byli uvedeni bratři Nedvědi.
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Slavíky mají Ewa Farna, Noid Bárta, Kabát i Charlotte Gott. Síň slávy vítá Nedvědy
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