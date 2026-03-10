Charitativní přehlídka Každá jsme krásná propojila módu, inkluzi i technologii
Pražská La Fabrika patřila ženám: Charitativní přehlídka Každá jsme krásná propojila módu, inkluzi i technologii. Nedělní odpoledne Charitativní akce Každá jsme krásná uskutečněné na Mezinárodní den žen, přinesl silnou atmosféru, inspirativní setkání i moment, který česká módní scéna zatím nezažila. Na mole se totiž poprvé objevil také humanoidní robot. Akci pořádaly organizace Česká asociace paraplegiků, Hvězdný bazar a Czech Gang. Prostor Slévárny v La Fabrice během dne zaplnili návštěvníci, kteří přišli podpořit myšlenku projektu – připomenout, že krása má mnoho podob a že móda může být zároveň prostředkem pomoci.
