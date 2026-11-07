Chipsy větší než zákaznice. Čínský obchod nabízí pochutiny pro obry
7. 11. 2026 4:30 Společnost
Sáčky chipsů, vedle kterých dospělý člověk vypadá jako trpaslík, obří lízátka i balení sušenek. Tvůrkyně Muskan Sharma ukázala obchod Hen Da v čínském městě Changsha, kvůli kterému si upravila cestovní plán.
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Chipsy větší než zákaznice. Čínský obchod nabízí pochutiny pro obry
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