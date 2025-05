VIDEO: Chlad vyvedl nejstarší dceru. Tenerife mi snad maminka s tetou nezapálí, směje se milionář Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chlad vyvedl nejstarší dceru. Tenerife mi snad maminka s tetou nezapálí, směje se milionář

Proč se rozhodl bývalý automobilový závodník Richard Chlad vyvést do společnosti dceru Sandru? Jak náročné jsou pro něho návraty ze slunného Tenerife do v počasí nevyzpytatelných Čech? Jaký automobil momentálně nejvíce řídí a na jakou akci zva nadšené motoristy? Co říká o starých autech a nápadu z Bruselu, že by se s těmito vozy mělo častěji na STK?

video: rena, iDNES.tv