Nejslavnější fanynka je ozdobou mistrovství světa
2. 7. 2026 10:06 Společnost
Chorvatská modelka a influencerka Ivana Knöll, označovaná za nejslavnější fotbalovou fanynku světa, znovu přitahuje pozornost na mistrovství světa. Na tribuny dorazila v odvážném outfitu v chorvatských národních barvách a opět se stala jednou z nejsledovanějších tváří turnaje.
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