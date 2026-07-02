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Nejslavnější fanynka je ozdobou mistrovství světa

Společnost
Chorvatská modelka a influencerka Ivana Knöll, označovaná za nejslavnější fotbalovou fanynku světa, znovu přitahuje pozornost na mistrovství světa. Na tribuny dorazila v odvážném outfitu v chorvatských národních barvách a opět se stala jednou z nejsledovanějších tváří turnaje.
video: ig / @knolldoll
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