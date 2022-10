VIDEO: Chtěla bych někoho, s kým se budu cítit v bezpečí, říká Taťána Kuchařová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chtěla bych někoho, s kým se budu cítit v bezpečí, říká Taťána Kuchařová

Proč se Taťána Kuchařová rozhodla pro vlastní parfém? Jak se cítí se znovunabytým příjmením, které jí přineslo slávu? Musí pálit mosty, nebo si to nepříjemné odžít? Jaký by měl být pomyslný pan pravý? Co na adresu Taťány říká kadeřník Tomáš Arsov?

video: rena, iDNES.tv