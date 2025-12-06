Člověk je mírnější a nemá tak bojovný názory, přiznává změny Lou Fanánek Hagen
6. 12. 2025 0:06 Společnost
Tři Sestry pokřtily nové album PubArt a též i knihu 40 let pod vobraz. Jedná se podle frontmana Lou Fanánka Hagena o kroniku kapely? V prosinci se fanoušci mohou těšit jednak na dokument na ČT Art, ale taky na O2 arénu. Je pro kapelu rok 2025 náročnější? Bylo pro Fanánka nové album důležitým impulsem proti depresi? Jak rozvrhává čas mezi rodinu a kapelu? Dříve jsme Fanánka vídali hlavně s půllitrem piva v ruce. Jak je na tom s konzumací tekutého chlebu dnes?
