Plastikovou Moniku z Přátel nepoznal ani Instagram

Čas se nezastavitelně řítí kupředu, a to si uvědomuje i spousta světových celebrit. Také hvězdy devadesátých let musí držet krok s dnešními trendy a pouštějí do světa skrze sociální sítě střípky ze svého soukromí. Oproti o dekádu mladším kolegům však mají nevýhodu, že se na nich zub času už stihnul podepsat. Někdo umí stárnout s grácií, někdo dává přednost pravidelnému botoxu a dalším plastickým zákrokům. Jako představitelka Moniky z legendárního seriálu Přátelé Courteney Coxová (55). Na sociální síti Instagram je momentálně populární „ruleta“, která vám řekne, které osobě se nejvíc podobáte. Na výsledek Courteney se podívejte ve videu.

video: instagram.com/courteneycoxofficial