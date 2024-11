VIDEO: Čtvrtstoletí s manželem. Štěstí, že jsme se potkali, říká herečka Jitka Ježková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čtvrtstoletí s manželem. Štěstí, že jsme se potkali, říká herečka Jitka Ježková

Jitka Ježková je s manželem čtvrtstoletí. Čím se jí to poštěstilo? Co říká na konto letitých kamarádů Aleše Cibulky a Michala Jagelky? Kamarádí se jako herečka se současným dokonale ostrým filmovým rozlišením? Co říká o starých časech prvorepublikových hvězd?

video: rena, iDNES.tv