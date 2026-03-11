Dakota Johnson se stala tváří nové kampaně módní značky Calvin Klein

Společnost
Americká herečka Dakota Johnson se stala tváří nové kampaně módní značky Calvin Klein. V sérii snímků a videí představuje nejnovější kolekci značky, která navazuje na její minimalistický styl a ikonickou estetiku.
video: ig / @calvinklein
