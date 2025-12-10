Dan Brown opět na místě činu. Praha je nádherná, komentoval z mostecké věže
10. 12. 2025 16:28 Společnost
Americký spisovatel Dan Brown si dějiště svého nejnovějšího bestselleru natolik zamiloval, že se do českého hlavního města neustále vrací. V prosinci tak v Praze opět strávil několik dní, během kterých například zavítal na Staroměstskou mosteckou věž nebo nahlédl za konstrukci orloje. „Je to taková zábava, být zpět v Praze,“ napsal Brown na své sociální sítě.
