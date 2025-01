VIDEO: Dana Homolová slaví 50 let na scéně: Upřímný Vydra s hubičkou a přiznání hereckých kolegů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Herečka Dana Homolová oslavila v pražském Divadle U Hasičů, inscenací Duchem proti své vůli, těžko uvěřitelných 50 let na scéně. Co na její konto říkají a co jí přejí herečtí kolegové jako Dana Batulková, Otakar Brousek, Michaela Dolinová, Zuzana Mixová, Veronika Gajerová, Jakub Zindulka, Ivana Jirešová nebo Čestmír Gebouský? Na co měla podle upřímného bývalého partnera Václava Vydry několik let času?

video: rena, iDNES.tv