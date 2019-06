VIDEO: Kamarádi mě na rozlučku chtějí vzít mimo Českou republiku, říká David Gránský Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kamarádi mě na rozlučku chtějí vzít mimo Českou republiku, říká David Gránský

Zpěvák a herec David Gránský se již brzy stane ženatým mužem. Jeho vyvolenou je dlouholetá partnerka Nikola, kterou požádal o ruku minulý rok v New Yorku. David přiznal, že se trochu bojí, co mu chystají kamarádi na rozlučku se svobodou, která je podle jeho informací naplánovaná v zahraničí. Nikole vzkázal, že se ale nemusí ničeho obávat, protože on se nenechá strhnout do žádných bláznovin, kterých by mohl litovat.

video: iDNES.tv