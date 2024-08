VIDEO: Dcera po mně chce prosazení stejnopohlavních sňatků. Její hudba? Poslouchám svá léta, říká Hašek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dcera po mně chce prosazení stejnopohlavních sňatků. Její hudba? Poslouchám svá léta, říká Hašek

Mají se podle české hokejové legendy Dominika Haška ruští sportovci účastnit letní olympiády v Paříži? Jak se k ruským sportovcům postavil Český olympijský výbor? Jakými doušky si Dominik Hašek užívá letošní léto? Co řekla na politickou angažovanost tátovi dcera, zpěvačka Dominika Hašková? Pouští mu nové skladby kapely We Are Domi?

video: rena, iDNES.tv