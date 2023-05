VIDEO: Nesvačilová fotila pro Playboy. Zažít ten luxus byl splněný sen, říká herečka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po neslavném rozchodu se scenáristou Petrem Kolečkem, který se oženil s matkou svého syna Anetou Vignerovou jen pár dní po společné akci a ještě během vztahu s Denisou Nesvačilovou, se herečka vrhla do práce. Natáčí pro televizi, hraje v divadle a stihla také focení pro pánský magazín. Herečku oblékli do rafinovaně sexy spodního prádla a zdobily ji smaragdy, diamanty a luxusní hodinky. „Je neuvěřitelné, jak se v Playboyi přesně strefili do mého vkusu, co se týká lokace a celkové vizuální stránky. Prostředí mě nadchlo. A zažít ten luxus, ať už to jsou diamanty, drahé hodinky nebo soukromé letadlo, to je splněný sen!“ prohlásila Denisa Nesvačilová.

video: FTV Prima/Playboy