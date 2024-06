VIDEO: Dieta nepřipadá v úvahu, musím to dohánět ve fitku, říká miss Surý Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dieta nepřipadá v úvahu, musím to dohánět ve fitku, říká miss Surý

Krásná modelka a vítězka Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý zářila na velkolepé módní přehlídce sourozenců Ponerových, kde nechyběla ani přehlídka ve spodním prádle. Karolína nám v rozhovoru prozradila jak si udržuje dokonalou postavu bez přísných diet, kam její kroky budou směřovat do budoucna a zda by se přihlásila do reality show Survivor.

video: iDNES.cz