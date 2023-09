VIDEO: Díky Love Islandu mám peníze ze sítí a nemusím na brigády, říká účastník Zbyněk Vlček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak se změnil život pro Zbyňka Vlčka po účinkování v reality show Love Island? Funguje televize na čísla na sociálních sítích skutečně magicky? Jak to dopadlo s podcastem, který měl společně s Davidem Vitáskem? Jak si momentálně stojí Zbyňkův osobní život a pro co by byl rád?

video: rena, iDNES.tv