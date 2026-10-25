Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Díky Tele Tele jsme měli víkendové manželství, ale vydělal jsem si, říká Josef Carda

Společnost
Televize Nova provází kariérním životem Josefa Cardu již několik dekád. Zhrozil se v začátcích práce na dabingu kultovního South Parku vulgarit? Je fanouškem černého humoru? Jak se vyrovnávali doma s časy, kdy Pepa vytíženě natáčel pro televizi a do toho hrál v divadle? Udržuje se v psychické i fyzické kondici, aby mohl stále pokračovat v mnohdy náročné profesi?
video: rena, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:21

Svatební cesta skončila tragédií. Před 100 lety zahynul pilot Zdeněk Lhota
Technika
25. 10. 2026 0:06
03:05

Díky Tele Tele jsme měli víkendové manželství, ale vydělal jsem si, říká Josef Carda
Společnost
25. 10. 2026 0:06
02:24

Výhledy od BTS na bývalém sídle Vodafonu ve Strašnicích
Technika
25. 10. 2026 0:06
00:18

Show s tématikou Zrádců před zápasem Sparty s Olomoucí
Sport
24. 10. 2026 20:46
03:01

SESTŘIH: Slavia Praha - Mladá Boleslav 1:1
Sport
24. 10. 2026 20:26
00:24

Vítěz soutěže s tématikou Zrádců o 100 tisíc Kč od Fortuny
Sport
24. 10. 2026 20:12
00:35

Anketa s fanoušky před hokejovým zápasem Sparty proti Olomouci
Sport
24. 10. 2026 20:08
02:21

Slzný plyn a vodní děla. Ve Francii to opět vře
Zahraniční
24. 10. 2026 18:58
02:43

SESTŘIH: Teplice - Artis Brno 0:0
Sport
24. 10. 2026 18:24
02:56

SESTŘIH: Zlín - Sigma Olomouc 1:1
Sport
24. 10. 2026 18:04
02:43

SESTŘIH: Zbrojovka Brno - Bohemians 2:2
Sport
24. 10. 2026 17:48
02:21

Lidé v Brně protestují proti změně financování veřejnoprávních médií
Domácí
24. 10. 2026 16:48
01:35

Francií se valí další vlna protestů, v ulicích jsou desítky tisíc policistů
Zahraniční
24. 10. 2026 16:28
01:01

Kim Čong-un dorazil do čínského Tan-tungu
Zahraniční
24. 10. 2026 15:44
00:54

Robotický kung-fu bojovník pomůže i ochrání
Technika
24. 10. 2026 15:16
00:45

V Praze přistály barevné „lentilky“
Technika
24. 10. 2026 15:10
02:54

Babiš srovnal střet u Sněmovny s útokem na Kapitol
Domácí
24. 10. 2026 14:48
00:51

Hanba, hanba! České Budějovice bouří kvůli rušení poplatků
Domácí
24. 10. 2026 12:36
01:53

Muž s pistolí zahodil drogy a chtěl utéct, skončil v poutech
Krimi
24. 10. 2026 12:24
01:36

V Liberci lidé protestují na podporu veřejnoprávních médií
Domácí
24. 10. 2026 12:24

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.