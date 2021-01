VIDEO: Dívka sbírá poníky. Mají hodnotu více než půl milionu korun Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dívka sbírá poníky. Mají hodnotu více než půl milionu korun

Beatrice Salt má svoji soukromou kolekci poníků. Kolekci My Little Pony začala sbírat ve svých třech letech, kdy obdržela jako dárek prvního poníka. Od té doby uplynulo 24 let a dívka ve svém sbírání stále pokračuje. Hračky aktuálně dosahují hodnoty vyšší než půl milionu korun. Ve své sbírce má 600 poníků.

video: AP