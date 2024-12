VIDEO: Semifinalistky Miss Czech Republic předvedly plavky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Semifinalistky Miss Czech Republic předvedly plavky

Na semifinále letošního ročníku Miss Czech Republic, které se konalo ve Spojce Karlín, představila ředitelka soutěže Taťána Makarenko dvacítku dívek, které se probojovaly do TOP 20. V průběhu celého dne je čekala řada zkoušek, například rozhovor s porotou v českém a anglickém jazyce, promenáda v plavkách nebo vědomostní test. Během listopadu a prosince se vybrané dívky zúčastní různých soustředění, kde je čekají další výzvy, a podle toho se v lednu rozhodne, která z nich postoupí do finálové desítky a dostane šanci reprezentovat na světových soutěžích. Na semifinále usedla do poroty také letošní vítězka světové soutěže Miss Supranational Harashta Haifa Zahra.

video: iDNES.tv