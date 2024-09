VIDEO: Divoška Rita Ora, která ráda ukazuje své sexy tělo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Divoška Rita Ora, která ráda ukazuje své sexy tělo

Zpěvačka Rita Ora to umí pěkně roztočit nejen na pódiu ale i mimo něj. Miluje odvážné outfity, které odhalují její dokonalé tělo. To nemá zadarmo a musí dřít v posilovně a udržovat si kondici, aby zvládala všechny své fyzicky náročné koncerty. Podívejte se do galerie na její módní kreace.

video: ig/@ritaora