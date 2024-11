VIDEO: Dnešní herectví? Odbyté. Pokud stáří nečerpá ze zkušeností, tak je trudný, míní Hana Talpová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak vzpomíná herečka a zpěvačka Hana Talpová na léta, kdy byla škatulkována do stejných rolí? Jak řešila při své výšce 180 centimetrů situace, kdy převyšovala muže? Co říká o dnešní interpretaci a herectví? Zazpívá si ještě dnes? Co je podle ní na stáří hezkého a co je potřeba si uvědomit a přiznat si?

video: rena, iDNES.tv