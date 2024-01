VIDEO: Do tělocvičny jsem chodil vykompenzovat alkohol a divokej život, přiznává Lou Fanánek Hagen Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do tělocvičny jsem chodil vykompenzovat alkohol a divokej život, přiznává Lou Fanánek Hagen

Lou Fanánek Hagen zavítal v doprovodu syna na premiéru filmu Karlose Vémoly. Co samotného Fanánka vždy hnalo do cvičení? Tři sestry stále fungují a jsou fenoménem. Jak vzpomíná jejich frontman na devadesátá léta? V divoké dekádě Fanánek textoval dětské „šmoulí“ hity do českého jazyka. Na co se u textařiny vždy soustředil? Jak a kde dnes Fanánek žije?

video: rena, iDNES.tv