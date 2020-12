VIDEO: Do Troškovy pohádky jsme s Brabcem pašovali scény, vzpomíná Laurinová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do Troškovy pohádky jsme s Brabcem pašovali scény, vzpomíná Laurinová

Herečka Sabina Laurinová v pražských ateliérech stále natáčí nové díly seriálu Sestřičky. Kolik let se už v seriálu z lékařského prostředí objevuje? Co si každé Vánoce píše s režisérem Zdeňkem Troškou? Na co vzpomíná v souvislosti s pohádkou Z pekla štěstí? A co měla společného s Vladimírem Brabcem?

video: rena, iDNES.tv