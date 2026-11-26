Dokonalým pozadím pobláznila svět. Fitness kráska dokázala uspět i bez plastik
26. 11. 2026 11:56 Společnost
Třiatřicetiletá Jen Selterová je americká fitness modelka, podnikatelka a jedna z průkopnic fitness vlivu na sociálních sítích. Proslula především díky provokativním fotografiím, kde bez okolků ukazovala své dokonalé pozadí, za kterým stálo pouze pravidelné cvičení a zdravá strava. Je jednou z mála influencerek, která svět zaujala i bez plastických operací.
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