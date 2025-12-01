Dolly Buster o reality shows, OnlyFans i těžkém roce: Čas hojí rány, říká ikona erotiky
1. 12. 2025 0:06 Společnost
Ikona světa erotiky a ikona devadesátkového eurodance Dolly Buster zavítala do Bratislavy pokřtít duhové víno Davida Keye. Při jakých příležitostech bouchá Dolly špunty? Jak by popsala svůj rok 2025, který rozhodně neměla jednoduchý? Kdo je Dolly současně největší oporou? Je to maminka Helena? Jsou pro ní únikem od složité reality i německé televizní projekty, kde se může zasmát a pobavit diváky? U nás je fenoménem Survivor, v německu Dschungelcamp, který si Dolly sama vyzkoušela. Jaký má pohled na svět reality shows? Co pro ní znamená město Praha?
01:30
Peugeot představuje auto s hranatým volantem. Polygon Concept má řízení po drátě
Technika1. 12. 2025 0:06
02:43
Vyzkoušeli jsme Fiat Grande Pandu, stylový hatchback s povědomými tvary
Technika1. 12. 2025 0:06
04:53
Dolly Buster o reality shows, OnlyFans i těžkém roce: Čas hojí rány, říká ikona erotiky
Společnost1. 12. 2025 0:06
01:18
Třetí řada Zrádců potvrzena, hledají se účastníci
Domácí30. 11. 2025 21:58
00:48
Dvoustátní řešení Izraele a Palestiny je jediné spravedlivé, prohlásil papež
Zahraniční30. 11. 2025 20:34
01:00
Rubio si pro Ukrajinu přeje konec zabíjení a prosperitu
Zahraniční30. 11. 2025 20:08
01:23
Čapkova Nevěstka/Dvě děti se vydražila za rekordní sumu
Domácí30. 11. 2025 18:58
01:07
Fillova Čtenářka se v aukci prodala za 32,4 milionu
Domácí30. 11. 2025 18:52
00:28
Netanjahu požádal izraelského prezidenta o milost. Je to v zájmu lidu, uvedl
Zahraniční30. 11. 2025 15:20
01:40
Turkovy kontroverze komplikují jednání, připustil Plaga. Výměna resortů nestačí, míní Dvořák
Domácí30. 11. 2025 14:40
00:24
„Mlsné holky“ připravují dezert
Domácí30. 11. 2025 13:36
01:04
Do pražských ulic vyjely vánoční tramvaje a autobusy
Domácí30. 11. 2025 12:30
03:15
Fušeřina předků? Před 100 lety málem spadla klenba ve svatovítské katedrále
Technika30. 11. 2025 12:00
01:11
Při požáru kuchyňské linky na Spořilově zasahovali hasiči. Několik lidí evakuovali
Krimi30. 11. 2025 11:54
01:35
Kyjevská oblast opět pod palbou. Ruský dronový útok v noci zabil jednoho člověka
Zahraniční30. 11. 2025 9:02
01:21
Čtyři mrtví po střelbě na dětské oslavě v Kalifornii. Policie po pachateli pátrá
Zahraniční30. 11. 2025 8:40
00:43
Ve stanici Stará Boleslav srazil vlak dva lidi, jeden zemřel
Domácí30. 11. 2025 8:26
00:54