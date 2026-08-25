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Připomeňte si hity zpěvačky Dolly Partonové

Společnost
Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová. Byla považována za legendu a první dámu americké country. Připomeňte si některé z jejích hitů.
video: Youtube/Dolly Parton, ShoutFactoryVEVO
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