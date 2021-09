VIDEO: Drogy a alkohol? Jsem rok a půl střízlivý a je mi skvěle, raduje se DJ Roxtar Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dominik Turza alias DJ Roxtar otevřeně promluvil o svém novém vztahu. Kdo je jeho novou milou? Co Dominikovi přinesl do života maňásek Adolfeen? Dominik se nebál veřejně přiznat problémy s drogami a alkoholem. Co by nyní bylo jeho prohrou?

video: rena, iDNES.cz