Děti, neberte drogy, radí Jacksonová. Ukázala díru v nosní přepážce po šňupání

Společnost
Paris Jacksonová (27) popsala, že byla v minulosti závislá na kokainu a po několikaletém užívání této drogy jí zůstalo trvalé fyzické poškození. Dcera Michaela Jacksona prozradila, že má kvůli šňupání perforovanou nosní přepážku a varovala před užíváním drog.
video: Tiktok/@parisjacksonbrasil
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:31

Dechberoucí podívaná. Polární záře rozjasnila noční oblohu v Česku
Domácí
12. 11. 2025 11:34
00:44

Místo peněz muž použil pepřový sprej, pátrá po něm policie
Krimi
12. 11. 2025 11:30
04:53

Český olympijský výbor představil oblečení sportovců na ZOH v Miláně
Sport
12. 11. 2025 11:28
02:08

Manžel ochořel tak, že upadl do komatózního stavu, vzpomíná Preissová
Společnost
12. 11. 2025 11:20
02:32

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha
Sport
12. 11. 2025 11:12
00:33

Ruský humanoidní robot se po pár krocích skácel k zemi
Zahraniční
12. 11. 2025 10:58
00:26

Policie zadržela dva muže podezřelé z výroby a prodeje drog v několika krajích
Domácí
12. 11. 2025 10:50
00:34

Děti, neberte drogy, radí Jacksonová. Ukázala díru v nosní přepážce po šňupání
Společnost
12. 11. 2025 10:22
00:30

PlayStation ukázal herní monitor s unikátní funkcí
Lifestyle
12. 11. 2025 10:04
32:14

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech
Rozstřel
12. 11. 2025 10:00
00:43

Překupníci vozí psy z ciziny a levně je prodávají
Domácí
12. 11. 2025 10:00
00:28

Šílený Maxim v mlze. Rusové natočili svůj příjezd do Pokrovska
Zahraniční
12. 11. 2025 9:40
00:51

Záběry z dronu ukázaly rozsah požáru střechy střední školy
Krimi
12. 11. 2025 8:48
00:27

Polární záře rozzářila oblohu nad USA barvami
Zahraniční
12. 11. 2025 8:38
00:49

Zřícení tureckého letounu v Gruzii nikdo nepřežil
Zahraniční
12. 11. 2025 8:12
01:02

Domorodí aktivisté násilně vtrhli na summit COP30. Brojí proti ničení Amazonie
Zahraniční
12. 11. 2025 8:02
01:05

V Bělehradě protestovaly tisíce lidí. Trumpův zeť chce z památky luxusní areál
Zahraniční
12. 11. 2025 7:40
01:06

Svatý Martin Krumlovu přivezl víno, ale sníh ne
Domácí
12. 11. 2025 7:28
02:58

Lásce jsem se uzavřel a čas investoval do tvorby hudby, přiznává Ben Cristovao
Společnost
12. 11. 2025 0:06
00:20

Brněnský prvorepublikový byt dostal druhou šanci. A fantasticky zazářil
Lifestyle
12. 11. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.