VIDEO: Důchod? Něco takového bych si měl užívat. Možná to jednou nastane, říká Miro Žbirka

Důchod? Něco takového bych si měl užívat. Možná to jednou nastane, říká Miro Žbirka

Jak se Miro Žbirka popasoval s tím, že se z něho na čas stal virtuální umělec? Co říká o svém odchodu do důchodu? Dělalo mu někdo problém zpívat desetiletí staré singly? Kolik toho prozradí o tom, co se dělo v jeho manželství po dobu pandemie?

video: rena, iDNES.tv