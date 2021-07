VIDEO: Důležité je odpustit sám sobě, míní herečka Veronika Gajerová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Důležité je odpustit sám sobě, míní herečka Veronika Gajerová

Herečka a dabérka Veronika Gajerová zavzpomínala na svou ikonickou dabingovou roli Samanthy ze Sexu ve meště. Co říká o její představitelce Kim Catrall? Co dali Veronice rodiče do vínku a do života? Co je podle ní důležité ve vztahu ke své osobě?

video: rena, iDNES.tv