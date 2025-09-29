Dusno s bývalým na place? Vilma Cibulková prozradila realitu zákulisí Polabí

Společnost
Vilma Cibulková je spjatá s anketou Anděl mezi zravotníky několik let. Jaké má zkušenosti s českými doktory a jak moc se o sebe stará? Vidí někdy seriálovou novinku Polabí doma na obrazovce a jak náročné bývají natáčecí dny? Snesou se na place s bývalým manželem Mirkem Etzlerem? Co pro Vilmu znamená půvab a myslí si, že si lidé kolikrát indispozice a nemoci dokáží psychosomaticky vyvolat?
