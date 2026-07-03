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Dustin Hoffman převzal v Karlových Varech Křišťálový glóbus za celoživotní přínos filmu

Společnost
Americký herec Dustin Hoffman převzal při slavnostním zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
video: iDNES.tv
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